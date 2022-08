Miks on mai algul Riia viadukti juures maha sõidetud gabariidivärav taastamata?

Seal on tellimuse küsimus. Eelmine nädal öeldi, et kannud pannakse paika, aga materjali tarnega läheb aega. Teine pool, mis bussilt pihta sai, selle kohta öeldi, et menetlus on pooleli, aga muidu võiks taastama hakata. Seal on mõte hoopis selline, et teha gabariidivärav kõrgem ja panna selle alla tala rippuma. Siis ei sõideta nii kergesti portaali maha, aga juht saaks sõnumi, kui auto on liiga kõrge. No kui palju me neid jõuame seal taastada, kui järjest ja järjest maha sõidetakse.