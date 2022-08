Lahkuv vallavanem: volikogu esimees kippus minu tööd tegema

Teispäeva õhtul lahkumisavalduse kirjutanud Argo Annuk veetis eile viimase päeva Ülenurmes vallavanema kabinetis. Ta jättis töökaaslastega hüvasti ja sai tänutäheks roosi rinda. «See on siin majas eriliste sündmuste puhul traditsioon: üks töötaja valmistab neid roose ja kingib erilisteks puhkudeks, tundub, et ka ametist lahkumine on piisavalt eriline sündmus,» kirjeldas Annuk.