Valimisliit Ettevõtlik Kambja kuulutab võimuliidu lagunemist

Koalitsioonis ei ole võimalik teha koostööd ja valda mõtestatult arendada, kui volikogu esimees ütleb koalitsiooni liikmena, et koalitsioonilepingus sisalduvaid tegevusi, mis on valla elanike huvides ja peavad valla arengut edasi viima, tuleb hakata ellu viima mitte varem kui üks aasta enne järgmisi valimisi. Seda siis ainult selleks, et järgmistel valimistel näidata oma valijatele, et oleme tublid ja mõtleme teie peale!

Moodustades koalitsiooni, uskusime (ja sama on kinnitanud koalitsioonipartner EKRE), et ühises liidus valimisliiduga Hoiame Head on võimalik valda arendada ja edasi viia. Uskusime siiralt, et koostöö on võimalik ja me asume koos seisma suuremate eesmärkide eest, kui seda on isiklike tasuvate töökohtade tagamine. Kahjuks oleme aga pidanud pettuma.