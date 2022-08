Argo veebilehel on märgitud, et eesti keele õppevahendeid on taasiseseisvunud Eestis ilmunud üsna palju. Enamasti on need olnud ükskeelsed «universaalõpikud», millele on lisatud vene, inglise või soome keele sõnastik. Heinike Heinsoo õpik on aga kakskeelne, kirjutatud ukrainakeelsele õppijale, ning on ühtaegu käsiraamat, harjutuste kogumik ja sõnastik. Õpiku kuulamisosa helifailid saab alla laadida kirjastuse veebilehelt.