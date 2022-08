HÄÄLETUS ⟩ Kelle jalajäljed peaks jätkama Tartu Teerajajate alleed?

Jaanus Randma Foto: Jaanus Lensment

Jaanus Randma on veerand sajandit kandnud maaülikooli rahvatantsuansambli Tarbatu kunstilise juhi koormat ning olnud hinnatud tegija ka laiemalt eesti rahvakultuuri edendamises. Ta on korraldanud lugematul hulgal kõrge tasemega kontserte ja etendusi ning olnud paljude rahvakultuuripidude kunstiline juht või liigijuht. Tema juhendamisel on rahvatantsuga tegelenud sajad üliõpilased, kelle seast omakorda on sirgunud terve hulk uusi andekaid tantsujuhte.

Katrin Õunap Foto: Sille Annuk

Katrin Õunap on Tartu ülikooli kliinikumi ühendlabori geneetikakeskuse juhataja, ülikooli arstiteaduskonna lastekliiniku kliinilise geneetika professor ja kliinilise geneetika õppetooli rajaja. Ta on väga keeruliste geneetiliste haiguste uurija ja meditsiinigeneetika koolkonna looja Eestis. Õunap kuulub vaieldamatult nende arstide sekka, kelle käest küsivad nõu nii teised arstid kui ka teadlased kogu maailmas. Näide professor Õunapi viimase aasta ühest eredamast saavutustest on kliinikumi harvikhaiguste keskuse loomine ning seeläbi patsientidele uute, maailmatasemel ravivõimaluste pakkumine. Ka on ta näiteks vastsündinute ainevahetushaiguste sõeltestimise ellukutsuja Eestis.

Mart Siliksaar Foto: Margus Ansu

Mart Siliksaar on sulgpallitreener, kelle 54-aastase töö tulemusena on mitmed sportlased saavutanud kõrgeid tulemusi ning jõudnud ka olümpiamängudele. Tema kanda on ühtlasi Eesti suurima ja edukaima klubi Triiton juhi ülesanded. Treenerite ja sportlaste ringkonnas tuntakse Siliksaart kui suure südamega tulihingelist tegutsejat. Ta on valmis andma väga palju selle nimel, et luua Tartu sulgpallurite arenguks parimaid tingimusi. Tänavu pälvis Siliksaar riikliku elutööpreemia. Ometi on üks oluline etapp tema töös veel ees – 1. septembril 2023 saab ta asuda tegutsema Annelinna kerkivas uues spordihallis NET.

Leida Kikka Foto: Kristjan Teedema

Leida Kikka on jalatsivabriku Samelin juht ja omanik. Kikka on Samelinist kujundanud hinnatud tööandja ning koostööpartneri – tehases valmistatakse muu hulgas militaarjalatseid NATO armeeüksustele. Kikkale on antud Valgetähe IV klassi teenetemärk ja Tartu linna aukodaniku tiitel. Kolleegid iseloomustavad teda väga sõbraliku ja mõistva tööandjana, kellele jagub omal erialal tuntust ka näiteks Norras, Soomes, Saksamaal, Lätis, Leedus jm.