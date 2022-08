Üks neist meistritest on viiuldaja Alla Aranovskaya, kes sõidab Tartusse Ameerika Ühendriikidest ning on Grammyle nomineeritud Peterburi keelpillikvarteti asutaja. See 1985. aastal loodud kvartett tegutseb juba aastaid Ameerikas, ta on andnud kontserte kõikjal maailmas ja korjanud peaauhindu paljudelt rahvusvahelistelt konkurssidelt.