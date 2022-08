Lillemüüjate paviljon valmib vastu talve

Tartu abilinnapea Raimond Tamm selgitas, et paviljoni puitosa valmis läinud reedeks, kuid siis oli puudu selle metallkonstruktsioon. «Esmaspäeva õhtuks selgus, et näidispaviljoni metalldetailid valmivad septembri viimasel nädalal. Paigaldus saab sel juhul toimuda oktoobri alguses,» rääkis Tamm.

Näidispaviljoni mahub üks müüja. Abilinnapea sõnas, et paviljoni eesmärk on välja selgitada, kas selle funktsionaalsus ja linna sobivus on vajalikul tasemel. «Kui kõik klapib, tellitakse paviljone juurde, ning kui on vaja miskit paviljoni lahenduses kohendada, tehakse esmalt muudatused ja siis tellitakse juurde,» lisas ta.