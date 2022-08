Enriko Talvistu: kauaks meil Tartus basseini- ja kastmisvett jätkub?

Hilissuvises augustis, mil Londoni alati rohelises Hyde Parkis on muru üleni kollane ja tolmune ning kogu linnas ja ümbruses keelatakse voolikuvee kasutamine kastmiseks, autopesuks ja basseinide täitmiseks või mil Californias võetakse üles mätas ja asendatakse kunstmuruga või veel parem kruusa ja kohaliku taimestikuga, sest pole vaja oma rikkust enam roheliste muruväljadega demonstreerida, või kui Saksamaal seisab suurtel jõgedel laevaliiklus, sest veetase on nii madal, kehitab enamik eestlasi õlgu, sest meil tänu soodele vett justkui jagub.

Tartus tähistab AS Tartu Veevärk oma asutamise 28. aastapäeva. Ja see Toomas Kapi juhitud linnafirma on tõepoolest kiitmist väärt oma tegude poolest võrkude ajakohastamisel ja juurdeehitamisel ning teenuste hind on muu Eestiga võrreldes enam kui talutav.