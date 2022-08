Ukraina sõjapõgenikud eelistavad kakskeelseid koole

Emajõelinnas elab praegu ligi paar tuhat sõjapõgenikku. Koolikoht on praeguseks vormistatud ligi 400 ukrainlasele ning ametnike teada peaks suurusjärgu poolest umbes nii palju koolikohustuslasi siin ka olema. Suurem osa sõjapõgenike lastest on leidnud tee venekeelse taustaga keelekümbluskoolidesse ehk Puškini kooli ja Annelinna gümnaasiumisse.

Abilinnapea Lemmit Kaplinski sõnas, et keelekümbluskoolides on Ukraina päritolu õpilasi enim, sest seal oli ka vabu kohti kõige rohkem. Samas tunnistas ta, et seal on nendel lastel ilmselt ka lihtsam hakkama saada. Pealegi avab Annelinna gümnaasium 1. septembril eraldi kümnenda klassi, kus õpivad ainult ukrainlased – praegu on sinna veel kümme vaba kohta.