Kambja vallavanem Argo Annuk astub tagasi

«Tegemist on läbimõeldud otsusega, mis on seotud senise Kambja võimuliidu töövõime puudumisega,» põhjendas Annuk.

Põgusas kommentaaris lehetoimetusele viitas ta, et volikogus on eri leeride vahel lahkhelid kevadest peale ja asjad ei suju. Ta lisas, et omal moel on proovinud asju suunata endine pikaaegne vallavanem ja nüüdne volikogu esimees Aivar Aleksejev.