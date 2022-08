Telia mobiilside teenustes esineb häireid

Telia Eesti andis teisipäeva keskpaiku teada, et hetkel esineb häireid Telia mobiilside teenustes, millest on mõjutatud VoLTE ehk 4G kõned ja mobiilne andmeside.

Telia andis teada, et ettevõte on häiretest teadlik ning spetsialistid töötavad selle nimel, et teenuste tavapärane toimivus esimesel võimalusel taastada.