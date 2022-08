Tartu rahandusosakonna juhataja läheb pensionile

«Peab julgema noortele ka võimalust anda, võibolla mõned asjad lähevad kiiremini ja paremini edasi siis,» ütles Lust. «Mul on lapselapsi ka, noored tahavad, et aitaksin neid. Mõtlesin, et kõigepealt lähen täiendan end Tartu tervishoiukõrgkoolis lapsehoiu alal. Kui suudan aastase kursuse läbida, olen selles valdkonnas ehk enesekindlam, võibolla oskan lapsele näiteks paremini kella õpetada.»

«Läbi keeruliste aegade ja kriiside on ta Tartu linna rahandust aidanud juhtida ning see on endiselt hea tervise juures. Ta on suurte kogemustega ja avaralt mõtlev inimene,» lausus linnapea Urmas Klaas Külli Lusti kohta. Ülikoolilinn tänas Lusti tehtu eest Tartu medaliga juuni Tartu linna päeval. Lahkumine on olnud pikemalt teada.

Linnavalitsus on kuulutanud välja konkursi rahandusosakonnale uue juhataja leidmiseks. Tartu linnasekretäri Jüri Mölder sõnul pole võimatu, et uus juhataja leitakse osakonna praeguste töötajate hulgast, kuid ta peab selleks konkureerima teiste kandidaatidega.

Töökuulutuses on öeldud, et rahandusosakonna juhataja ülesanne on tagada Tartu finantsvaldkonna töö ladus toimimine, osaledes eksperdina kõigis linnavalitsuse otsustes, luues ja juurutades linna arenguks parimaid finantspraktikaid, juhtides eelarvete koostamist, täitmist ning majandusarvestuse korraldamist.

Kandidaadilt eeldab linnavalitsus kõrgemat majandus- ja/või finantsharidust ning häid teadmisi rahandusest tervikuna, lisaks sellele vähemalt kolmeaastast inimeste ja finantside juhtimise kogemust. Muude eelduste hulgas on nimetatud ka oskust viia ambitsioonid ja vajadused vastavusse rahaliste võimalustega ning näha n-ö suurt pilti.