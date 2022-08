Esmaspäeva hommikul kell 7.30 jäädvustatud videost on näha, kuidas ülikooli staadionil töötav mees kasutab puhurit eeskätt tolmu kokkulükkamiseks.

Esmaspäeval olid mitmed Tartu ülikooli staadioni ümbruse elanikud häiritud sellest, et üks töömees asus varahommikul kella 7 ajal spordiplatsi jooksurada tolmust puhastama valju lärmi tegeva puhuriga. Et kohe-kohe on saabumas sügislehtede koristamise aeg, muutuvad seesugused vastasseisud kõikjal linnas sagedaseks. Leppimist ei paista, sest eraldi reeglistikku õhuluudade tarvis pole.