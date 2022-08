Veekeskuse remont oodatud kokkuhoidu endaga kaasa ei too

Juunist alates on veekeskuses ja selle ümber pidevalt töö käinud, seda kõike selleks, et suvise suplushooaja lõppedes oleks linlastel ikka koht, kus veemõnusid nautida. Aura veekeskuses teeb remonti OÜ PVH Ehitus, kes pole varem taolises asutuses tööd teinud. «Midagi sellist me tõesti pole varem teinud, aga väljakutsed meile meeldivad,» ütles PVH Ehituse juhataja Reio Treier.

Probleeme pole olnud

PVH Ehitus oli juba 1. juunil kolmekümne ehitusmehega Auras platsis, et õigel ajal pihta hakata. Aura juhi Kairit Matto sõnul on ehituse käigus pisemaid probleeme küll ette tulnud, kuid mitte midagi sellist, mis valmimistähtaega edasi lükkaks. «Oleme ehitajatega rahul ning koostöö on sujunud väga hästi,» sõnas Matto.

Treieri sõnul on nad tõesti pääsenud praegu ehitusel levinud probleemidest, nagu töötajate puudus või materjali tarneprobleemid. «Me ei tee midagi umbropsu, vaid lepime asjad kokku ja tellime materjalid varakult, siis objektil töö ka sujub ja probleeme on vähem,» lisas ta.

Kuigi siin-seal on fassaadis veel auke märgata, on need seal põhjusega. «Rootslased paigaldavad sees tõstukiga veel uut liutoru, aga tõstuki tõstame varsti välja ja lähipäevil saame augud kinni panna,» selgitas Treier.