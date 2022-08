Vambola Paavo: vaksali ümbrus kui silma riivav visiitkaart

Hoopis hull on olukord aga raudteejaama ümbrusega. Meil on pilkupüüdev vaksalihoone. Kuid kui jalutada mööda perrooni paarkümmend meetrit Riia tänava poole, saab nõrganärviline šoki. Tegemist on metsistunud sirelipõõsaste all laiuva avaliku vabaõhupeldikuga. Häda kergendatakse, kuhu juhtub. Kõike näevad ka lapsed. Ümberringi vedelevad viinapudelid, suitsupakid ja prügi.