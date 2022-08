Valdar Parve: tuhanded tarbetult maetud betoonblokid

Tartu on mitmes kohas tänavad üles kaevanud ja mitmes ka uuesti asfaldiga katnud. See on kiiduväärt. Taunimist väärib selle juures, et kui kõnnitee läbib mõne kõrvaltee või sissesõidutee, katkestatakse kõnnitee pind kõnniteega risti maasse maetavate betoon-äärekividega. Kuid ma ei kirjuta sellest, et sedaviisi on Tartu linnas tarbetult maasse maetud kümme tuhat betoonplokki ja keegi on selle kahjurluse eest palka saanud ning keegi teine selle kinni maksnud.