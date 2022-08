Andres Juur: viie aasta pärast hakkavad esimesed eestlased pimedusse jääma

Haridus algab koolist, aga ei lõpe seal. Mulda pandud seemnest sõltub see, kuidas taim kasvab. Milliste uudistega end valgustab, milliste raamatute ja filmidega end kastab, millise poliitilise peremehe enda eest hoolitsema valib. Ja seda seemet külvatakse kodus, lasteaias ja koolis. Praegu oleme põhikooli tulemustega Euroopa ja kohati ka maailma tipus. Aga kuidas on lood meie ettenägelikkusega?

Viie aasta eest ei huvitanud eriti kedagi, milline elektripakett tal on või mis me selle tuumajaama ideega teeme. Leedukad tegid referendumi 2012. aastal, et kas ehitada Ignalina tuumajaama asemele uus jaam või mitte. Vastus oli «ei». Seega keegi nägi Leedus vajadust elektri järele ette, pani selle suisa hääletusele, kuid rahvas ei pidanud seda oluliseks. Tänavu oleks pidanud see elektrijaam valmima. Ja meie ei peaks lugema oma elektriarvet nagu põnevusromaani.