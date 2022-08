Loomemajanduskeskuse rahvusvaheline koostööprojekt andis noortele ettevõtluskogemuse

Projekt on mõeldud Rootsi, Läti ja Eesti 15–18-aastastele tütarlastele, et parandada nende teadlikkust enda kui tööandja võimalikkusest tööturul ning näidata ettevõtlust kui ühte karjäärivaliku võimalust. Koolitustsükli ajal said üle 60 noort proovidaja arendada oma ärilist mõtlemist tegelikes olukordades, proovida töötamist rahvusvahelises meeskonnas, küsida nõu edukatelt ettevõtjatelt. Osalejatele pakuti tipptasemel mentortuge. Programm toimus inglise keeles.

2022. märtsis alanud projekti esimese koolitustsükli käigus loodi 15 ettevõtlusideed ning kuue kuu jooksul nõustasid noori Tartu loomemajanduskeskusest mentorid Karin Sepp, Liis Tiisvelt ja Piret Vapajeva. Tüdrukud kaitsesid oma ettevõtlusideid, nende edasiarendusi ning projekti käigus saavutatud tulemusi žürii ees 10. augustil. parimateks valiti Rootsi-Läti-Eesti meeskond NOTIVE ja Rootsi-Eesti meeskond Zauce in the Box.

NOTIVE-i visioon on arendada kommuun, mis aitab üksikisikul saavutada oma eesmärke. Selle saavutamiseks müüvad nad selleteemalisi märkmikke ning peavad blogi. Lisaks on neil müügil oma meened. Zauce in the Box ühendab maailma eri nurkade kultuure maitsemeele kaudu. Nemad müüvad kuuest purgist koosnevaid toidubokse, mille maitsed on pärit eri piirkondadest. Võitjatiimid sõidavad võidureisile Berliini tutvuma sealse ettevõtluse ökosüsteemiga.

Žüriisse kuulusid Tartu loomemajanduskeskuse juht Külli Hansen, Tartu ärinõuandla projektijuht Elo Mets ning brändi Redis asutaja Key Külaots.

Eesti-poolne projektijuht Karin Sepp rääkis, et projekt näitas, kui suur on tütarlaste huvi ettevõtluse vastu ning nõudlust BE The Future sarnaste programmide järele, kus saab oma ideid ja oskusi saab päriselt katsetada. «Nii organiseerijad, mentorid kui ka žüriiliikmed olid ääretult positiivselt üllatunud lõpuesitluste tasemest ning professionaalsusest. Projekti käigus saime teada, et noortele on olulised teemad keskkonnahoidlikkus, paljudele neist olulised ka unisex ja vegantooted. Lisaks peab nentima, et noored orienteeruvad väga hästi brändimaailmas ning neil on justkui intuitiivne oskus neid ise luua,» sõnas Sepp.

Projekt «Be the Future» on rahastatud Euroopa regionaalfondi Kesk-Läänemere programmi 2014–2020 vahenditest.

Loe lähemalt projekti kohta: http://bethefuture.global/ ja https://bit.ly/3aFxKOm.