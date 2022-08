Nädalavahetusel põles Jõgevamaa mitmest nurgast

Põlengud algasid reedel kell 12.31, kui häirekeskusele teatati, et Jõgeva vallas Eerikvere külas põleb põld. Kohale sõitnud Tabivere ja Palamuse päästjad said põlengu kiiresti kontrolli alla, kell 12.44 hakati üksikuid tulepesi kustutama. 200-ruutmeetrine põleng sai alguse kombaini tehnilisest rikkest.

20. augustil kell 20.37 helistati häirekeskusesse ja teatati, et Jõgeva vallas Pikkjärve külas põleb viljakuivati, leeke on näha katusel. Kohale sõitnud päästjad asusid leekides hoonet kustutama. Põles kuivati, kus omaniku sõnul oli sees 90 tonni hernest ja 15 tonni otra. Kella 22.05ks oli tuli lokaliseeritud. Põleng likvideeriti kella 2.25ks, kuid kahte punkrisse jäi veel hernest sisse, nii et hommikul tegeles omanik selle kättesaamisega edasi. Päästesündmusega tegelesid Annelinna, Jõgeva, Palamuse, Tabivere ja Tartu päästjad.