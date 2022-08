Antonius tähistab kümnendat tegutsemisaastat digimoe ning auhinnatseremooniaga

Lavalise stilistika loob Kuldnõela pälvinud moedisainer Triinu Pungits, kelle eriline stiil loob sümbioosi laval nähtava kantava moega. «Antonius 2022» moeetenduse lavastajaks on näitleja Marianne Kütt, kelle jaoks on oluline anda edasi iga moedisaineri individuaalsust. «Selle aasta Antoniuse moeetendus keskendub eelkõige puhtale loomingulisele energiale. Käivitavaks jõuks on ruum ja helimaailm, mille tekitab DJ Raul Ojamaa,» sõnas Kütt.