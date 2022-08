Tartlastele vabavõitluse MMilt veel üks pronks

«Esimese matši eel oli väga suur ärevus sees - ei mäletagi, millal selline varem on olnud. Aga matši minnes, peale esimest mahaviimist, ärevus kadus - sain aru, et see kõik siin on tehtav,» kommenteeris Selter esimese matši meeleolu. Teise matši kohta lisas Selter, et too vastane oli juba oluliselt tugevam ja kogenum: «Idee oli minna lööma ja vastase jalalöökide pealt mahaviimisi teha, aga see päriselt välja ei tulnud ning siis läks käiku plaan B: tegin mahaviimisi seinast. Matši ja koos sellega ka alagrupi võit tekitas hea tunde - sain aru, et nüüd liigume medali suunas.»