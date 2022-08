Puhkajate eksperthinnang linnaujulale: parem kui varem, aga annab veel paremaks teha

Pensionär Valli Dubinina on üks neist, kes käib linnaujulas nii suvel kui talvel. Suvel naudib ta seal päikest ja otsib jahutust, kuid talvelgi astub julgelt vette, et keha karastada. Nõnda juba üheksa aastat. «Palju paremaks on see koht nüüd läinud, ikkagi välimus on kõvasti ilusam kui varem,» rõõmustas Dubinina supluspaiga uuenduste üle.