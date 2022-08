Eili Arula: miks te pildistate?!

Reedene pärastlõuna, Tartu-Jõgeva maantee esimesed kilomeetrid. Keset teed seisab pruunikas Volkswagen Passat, üks esiratas on autol küljest ära. Põllul seisab väiksem sõiduauto, Volkswagen Golf, auto esiots on täiesti sodi, salong on turvakardinaid täis. Eemal põllul on hõbedane Nissani mikrobuss. Esmapilgul tundub, et see masin on kõige vähem viga saanud. Paraku on just selle sõiduki taga maas valge lina, selle all aimata inimkeha. On harjumatult, isegi häirivalt vaikne.