Erkki Bahovski: tank läinud, kurjad ilmad

Tean isiklikult päris mitut inimest, kes on kinnitanud umbes midagi sellist: oli, mis see Ansip oli, aga ta pidas oma lubadust ja viis pronkssõduri Tõnismäelt 2007. aastal minema. Ning paljud valisidki Andrus Ansipit ja sellega koos ka Reformierakonda just pronkssõduri pärast.

Nüüd on Kaja Kallase kord. Kindlasti leidub ka praegu neid inimesi, kes võivad mõelda midagi sellist: on see Kaja Kallas, mis ta on, aga ta viis Narva tanki minema ja mina valin teda. Raske on Reformierakonnale Narva tanki asjus teha etteheiteid ka valimiskampaaniale punktide noppimise pärast – nagu tehti Reformierakonnale pronkssõduri pärast –, sest Narva linn sai ise võimaluse tank ära viia, aga narvalased jätsid ise selle võimaluse kasutamata.