Teet Kalmus ERMi kontserdist: selliste hetkede nimel tasub elada

Selliste hetkede nimel tasub elada. Kui sa tunned ennast väärtustatuna, et sa saad osa muusikaimest. Muusikast, mis on meie endi heliloojate loodud ja meie muusikute poolt ette kantud. Näed siirast vaimustust kõigi meie pere kolme põlvkonna esindajate silmades. Ei ole vaja alati minna võimalikult madala ühisnimetaja otsimise teed á la näidata​ Kadriorus külastajate saabumist, sest see tõmbab meid alla kõrgustest, kus me olla võiksime. Me väärime kultuurrahvana enamat, väärime seda, mida pakkusid Maarja Filharmoonikud koos solistidega ERMi suvelaval.

Uku Suviste esitas kolm isamaalist laulu nii hästi, et Ivo Linna võib kergemalt hingata, teatepulk on kenasti üle võetud. Peale kontserti oli hinges nii ülev tunne, et mõtlesin, et Tartu ei ole ainult heade mõtete linn, vaid on ka heade tegude linn. Eesti väärinuks sellest kontserdist osasaamist, sest kui me endid ise ei väärtusta, ei tee keegi teine seda meie eest. Loodetavasti kasvab üritusest välja traditsioon ja et meedia oma tähelepanuga seda liialt ei lämmata. Et säiliks õhustik, mis valitses kontserdi ajal.