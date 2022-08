Kuremaa küüslaugufestivali võitnud mugula läbimõõt oli 87,6 millimeetrit

«Mul on täitsa uus seeme. Leedust eelmisel aastal ostsin. Kõik on mahetoodang. Kraamil on minekut. Oleks teadnud, võtnuks rohkem,» lausus ta.

«Kes seda nüüd mäletab, kui kaua ma kasvatamisega tegelen. No kaua ikka. Oma 15 aastat vist. Patsi punumine läheb ruttu. Kõige rohkem võtab aega materjali – lillede ja küüslaugu ettevalmistamine,» rääkis ta. «Üle tuhande patsi tõin siia kaasa ja varsti on kõik ära müüdud.».

Lisaks talvevarude soetamisele said said kõik osa 1980. aastate menuka duo Baccara etteastest. Ansambli lauljad Christina Sevilla ja Helen de Quiroga kinnitasid ajakirjanikule, et nad jumaldavad küüslauku. «See on suurepärane maitsetaim. Hispaanias ei ole ükski toit mõeldav ilma selleta. Me oleme ju küüslauguga kokku kasvanud maast madalast,» rääkisid mõlemad.