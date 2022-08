Esimene elektritõukerataste sprint: «Keerasin küll võimsust maha, aga ikka läheb nelja sekundiga nullist sajani!»

Olgu öeldud, et Sepp on oma masina ise ehitanud, sellele annab jõudu drooni aku, mis võistluse ajal oli seljakotiga seljas. Masinat ehitades, nagu inseneriametit pidav Sepp selgitas, ei ole eesmärk olnud mitte suurim kiirus – sada pole mingi probleem –, vaid kiirendusvõime.

«Ei olnud üllatust, et masin number 3 võitis selle sõidu,» teatas korraldaja Koort mikrofoni, kui ruudulipp oli langenud. «Nad ei saa veel rajalt maha, selle unustasin seletamata, mis ruudulipp tähendab. Tähendab seda, et aitab küll.»

«Praegu on probleem, et kihutatakse tänavatel, ja on teine probleem, et pole võistlusi, kus legaalselt kiiresti sõita,» ütles ta. «Kui need kaks asja lahku saaks, oleks ohutum tänavatel ja poleks kiirust armastavatel inimestel probleeme politseiga.»