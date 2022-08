Urmas Klaas kõnes tartlastele: kurjusel ei tohi olla võtit, mis võtab majadelt katuse, inimestelt pered ja kodud, võtab rahvalt riigi.

Üks asi on kujundlikult Venemaa rünnakute tagajärgi kirjeldada, kuid veelgi olulisem on olla igapäevaselt oma vaimus seal kohal, Ukraina riigi ja rahvaga ja mitte lahti lasta. Mitte väsida. Ka täna näeme, et on hetki, mil ei luule ega lauluga saa kurjust võita ja vaja on seljad ja südamed ka tegelikult kokku panna – võitmaks kurjust ja selle viimaseidki punaseid märke, mida see kuritegelik režiim on vargsi siia ja sinna laotanud. Kurjusel ei tohi olla võtit, mis võtab majadelt katuse, inimestelt pered ja kodud, võtab rahvalt riigi. Eesti tervikuna, aga kindlasti ka Tartu ja tartlased, on selles võitluses ja abiandmises kindel Ukraina sõber ja me ei lase lahti, me ei väsi. Seda väsimatust ja meie eest seismist ootasime ka me ise oma iseseisvuse püüdmise hetkedel. Ja meie sõprade abist ja toest oli väga palju abi.