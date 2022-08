Tartus said mahvi lapsed, kellest valitakse välja abilised rahvusvahelisele naiste tenniseturniirile

Kes on pallipoisid? Tänapäeval on korrektne öelda pallilapsed! Aga need, kes tennisest huvituvad, teavad hästi, kellest jutt. Tennis on spordiala, kus kohtunike kõrval on ameteid teisigi. Väljakul läheb vaja näiteks välejalgseid abilisi, kes palle kokku korjavad ja neid mängijaile ette viskavad.