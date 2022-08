Meeskoor Gaudeamus tähistas asutajadirigendi 100. sünniaastapäeva

«Meie iga-aastane kokkusaamine on meeskoor Gaudeamuse asutajadirigendi haual,» ütles koorijuht Lauri Breede. «Peame meeles teda tema sünnipäeval, mis on 20. augustil. Aga seekord päev varem, 19. augustil, kuna 20. augustil peame sõitma Tallinnasse vaba rahva laulule, et tähistada taasiseseisvumispäeva.»

Roland Laasmäe asutas meeskoor Gaudeamuse 1958. aastal ja ta oli karismaatiline dirigent, kes viis Gadeaumuse 1972. aastal meeskooride tippu, nad laulsid rahvusvahelise konkursil grand prix’ välja, meenutas Breede.

Dirigent Roland Laasmäe Foto: Erakogu

Ta lisas, et Roland Laasmäe tähtsus Tartus on laiem: ta on olnud Elleri muusikakoolis koorijuhtide õpetaja ja tema koolituse alt on tulnud ka selline õpilane nagu Ants Üleoja. «Minugi õpingute algus oli siis, kui Laasmäe veel tegutses,» ütles Breede.