Külitse aleviku esmamainimisest 440 aasta möödumist märgib kogukonnapäev

Kambja vallavalitsuse kommunikatsioonijuhi Marko Ojakivi sõnul sai kogukonnasündmuste traditsioon alguse aastate tagant, mil Kiigemäel leidsid aset jaanituled ja laadad. Nende ettevõtmiste üks eestvedaja oli Vjatšeslav Kihva ehk rahvapäraselt Vätu, kelle pealehakkamine ja entusiasm on olnud eeskujuks paljudele. Kogukonnatunnet aitas edasi kanda ka külapood, mis oli kohalike kohtumispaik, ja kus arutati päevakajalisi teemasid.

Minevikusündmuste tõttu otsustasid kohalikud entusiastid ka nüüd ühendada jõud, et tuua kokku piirkonna elanikud, et üksteisega paremini tuttavaks saada ja samal ajal tähistada 440 aasta möödumist Külitse esmamainimisest.

20. augusti kogukonnapäeva tegevused on mõeldud kogu perele: saab proovile panna vibuoskusi Euroopa meistri Rita-Anette Kohava käe all või õppida võrkpallikoolis Argo Meresaare juhendamisel. Samuti on võimalik testida kodukohvikute maitseid, uudistada kohalike elanike käsitööd, kuulata pajatusi Külitse ajaloost, tutvuda aleviku tänaste elanike ning sõpradega ja süüa koos kringlit.