Jõgeva spordihoone ehitus läheb kavandatust kallimaks

Ehitushanke võitja, osaühingu KRC Ehitus tegevjuht Siim Kroodo tunnistas, et Jõgeva spordihoone ehitustööde tempo on pingeline, kuid üldjoontes püsivad ehitajad planeeritud graafikus. «Materjalide tarneraskusi on loomulikult olnud, kuid objekti meeskond on oskuslikult suutnud töid planeerida nii, et tarneraskustel ei ole õnneks olnud väga suurt mõju lõpptähtajale,» märkis Kroodo.