Tartu noor vabavõitleja tõi MMilt pronksi

Pronksini jõudmiseks alistas 14-aastane Kängsepp Serbia ja Ukraina esindajad. «Esimene matš oli kõige pingelisem matš minu elus, sest ma ei ole varem sellises kohas võistelnud. Peale matši oli aga väga hea tunne - selline tunne, et olin saavutanud midagi väga suurt,» kommenteeris Kängsepp esimese matši meeleolu. «Täpset matši kulgu ei mäletagi - mõte läks kiiresti tööle ja võistlusolukorras lihtsalt lahendad olukordi, väga meelde jätta ei jõua. Küll aga mäletan, et tajusin matši ajal treeneri positiivset hääletooni ja sain aru, et olen õigel kursil,» lisas Kängsepp.