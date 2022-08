Lihatööstus seiskas kalli elektri ajal tootmise, õlletehas seda endale lubada ei saa

Eile tõusis elektri hind tunniks ajaks müstilistesse kõrgustesse, olles õhtul kella kuuest seitsmeni suisa 4000 eurot MWh eest. Nõo lihatööstuse nõukogu esimees Simmo Kruustük nentis, et sellise elektrihinna juures pole lihtsalt võimalik toitu toota. «Kohalik toidutööstus, ja toidujulgeolek tervikuna, on juba sattunud kahjuks löögi alla ja kui sellised olud jätkuvad, siis kaob kodumaine toidutööstus sootuks,» tõdes Kruustük.

Nord Pooli elektribörs sattus eile oma ajaloo ühte suurimasse kriisi, kui Balti riikides sai elekter otsa ja seepärast maksis elektri megavatt-tund börsil õhtul kella kuuest seitsmeni koguni 4000 eurot. See on absoluutne rekord, ilmselt oleks elekter maksnud rohkemgi, kuid kõrgemat hinda pole börsil võimalik panna. Viimastel kuudel üldiseltki on hind elektribörsil olnud enneolematult kõrge. Toidutööstus on juba pikka aega riigile väljendanud murelikkust ja pikaajalise planeerimise võimatust.