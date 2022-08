Vanametallifirma kinkis Ukraina lastele arvuteid

Tartu haridusosakonna juhataja Riho Raave sõnul antakse Cronimeti kingitud sülearvutid edasi koolidele, kus laste vajadusi kõige paremini teatakse ja need õigete abivajajateni jõuavad. «Meie varasem kaardistus näitas, et Tartu koolid vajavad algaval õppeaastal vähemalt 45 sülearvutit Ukraina lastele, tänase kingituse ja lastekaitse liidu varasema panuse abil on kaks kolmandikku sellest eesmärgist täidetud,» ütles ta.