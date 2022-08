Kelmid said heausklikelt inimestelt kätte üle 10 000 euro

Politseisse pöördus sel nädalal ka Tartus elav mees, kes oli sattunud pangakelmuse ohvriks. Nimelt saabus mehele tekstisõnum infoga, et tema pangakonto on blokeeritud ning selle taasavamiseks tuli tal sisestada autentimiskoode. Seda teinuna, avastas mees, et tema kontolt on kadunud 4950 eurot.