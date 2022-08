Seireuuring annab ülevaate koroonaviiruse levimusest enne kooliaasta algust

Koroonaviiruse levimus on Eestis soojale suvele vaatamata jaanipäevast alates tasapisi suurenenud. Terviseameti andmed näitavad, et asume praegu haiglaravi vajavate uute haigusjuhtumite arvu poolest viiruse leviku keskmisel ehk kollasel riskitasemel. Kuna riiklik testimisstrateegia enam pidevat laiaulatuslikku testimist ette ei näe, on seireuuring ainuke võimalus saada tervikpilt viiruse levimusest täiskasvanud elanikkonnas.