Tartu abiellujate saali ehib pulmavaip

Rahvastikutoimingute osakonna juhataja Kristina Aabrams kiitis, et atraktiivne vaip paneb abielude registreerimise saali särama ja on tähenduslik siia tulijatele.

«Vaibakunstnik Christi Kütt tegi vaiba meie tellimusel. Pulmavaibamõtte andis toonane Tartu linnamuuseumi direktor Sirje Karis, kui olime just uuendamas oma saali ning koostamas näitust maja ja perekonnaseisuasutuse ajaloost. Vaiba kavandi koostamisest töö valmimiseni kulus pea pool aastat ja tulemus on seda väärt,» rääkis Aabrams.

Vaibakunstnik Christi Kütile olid pulmavaiba loomisel inspiratsiooniallikateks eesti põimetehnikas vaibad ja pulmakombestikku kirjeldavad tekstid. «Vaiba kujundikeele loomisel soovisin siduda pildikeelena vanemaid ja uuemaid sümboleid. Vaiba keskväljal on igavese armastuse sümbolina tuntud silmusnelinurk, mille südamik on kaunistatud võrgusilmamustriga (viljakuse tähistamiseks). Lisatud on metallnaaste, mis annavad edasi eesti naiste ehtimist hõbedaga. Vaiba ääredekoorina kasutatud siksakmotiiv annab kogu sisule kaitsva vormi,» kirjeldas kunstnik oma tööd.