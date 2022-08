Päästjad kustutasid prügilõkke ja aitasid kodus kukkunud meest

Kolmapäeva õhtul kella poole üheksa ajal said päästjad teate, et Põltsamaa vallas Võisiku külas on vanem meesterahvas oma korteris kukkunud ning karjub appi. Kahjuks naabritel tema koduvõtmeid polnud, mistõttu sisenesid kohale saabunud päästjad korterisse akna kaudu ning andsid abivajaja üle kiirabile.