Ene Künnap: Kas õppida ja käia tööl või lasta ka riigil pisut aidata?

Kaja Kallase teise valitsuse moodustamisel on suuri kirgi üles kütnud Isamaa läbisurutud plaan pikendada peretoetuse maksmist kuni lapse 24. eluaastani. Plaani kritiseerijad on nimetanud toetuste maksmise kontekstis lumehelbekesteks neid õppivaid alla 24-aastaseid noori, kes justkui peaks, ent ei suuda ise end õpingute kõrvalt ära elatada, ehkki nende vanemail oli selles vanuses juba laps või kaks. Kahetsusväärne on õppivate noorte täiskasvanute lumehelbekesteks sildistamine just seetõttu, et kuni 24-aastased õppivad noored – lasteks ei paindu minu näpud neid arvutiklaviatuuril trükkima, sest laps on Eestis lastekaitseseaduse järgi alla 18-aastane inimene – loetakse Eesti seaduste järgi oma vanemate perekonna liikmeks.