Politsei tuvastas Raadi monumendi sodimises kahtlustatavad

Tartu jaoskonna menetlusjuhi Timo Reinthali sõnul avastati augustikuu esimesel nädalavahetusel, et Tartus Raadil paiknevale monumendile on spreivärviga kirjutatud loosungeid ning joonistatud erinevaid sümboleid.

Nädalapäevad väldanud aktiivse politseitöö ning erinevate menetlustoimingute käigus õnnestus politseinikel koguda sedavõrd palju infot, mis võimaldas kindlaks teha kuriteos kahtlustatavad. «Hetkel kogutud info põhjal on alust arvata, et tegemist on kahe naisega, kes ei ole kohalikud,» selgitas menetlusjuht. «Kuriteo asjaolude väljaselgitamine jätkub, kuid kahtlustuse kohaselt sodisid naised augustikuu esimesel nädalavahetusel Tartus Raadil paiknevat monumenti.»