Kaubamaja mänguväljaku väikelaste ala läheb remonti

Ligi 300-ruutmeetriselt väikelaste alalt eemaldatakse senised mänguvahendid ja vanad katendid. Mänguelementide valikul on eskiisi autoritele inspiratsiooniks Lõuna-Eesti kuppelmaastik ning nad on kavandanud väikelastele mitmekesise turnimiskuplitega maastiku, mis on varustatud köite, ronimisnukkide ja liumäega.