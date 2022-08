Tartu kingib Lvivile kolm bussi

Tartu linn ostis Go Busilt kolm kasutatud bussi, et aidata Lvivil paremini toime tulla Venemaa sissetungist põhjustatud tagajärgedega. Kuna Lvivi on saabunud massiliselt sisepõgenikke, on tõusnud ka vajadus ühissõidukite järele.

Tartu linnapea Urmas Klaas ütles, et Lvivi linnajuhtidega toimunud arutelude käigus selgus, et Lvivi lasteasutustel on puudus bussidest, ning sellest sündis ka Tartu linna otsus abi saata.

Go Busi Lõuna-Eesti piirkonna juht Ramses Riive sõnas, et ettevõte on sõja puhkemisest alates mitmel viisil Ukrainat abistanud. «Seekord saame tuge anda kolme bussi Lvivi toimetamisega, meie bussijuhid asuvad enam kui 600 kilomeetri pikkusele teekonnale 26. augustil,» märkis ta.

Kingitavaid busse hakkavad Lvivis kasutama lastega seotud linnaasutused, nagu spordikool ja sotsiaalabi keskus. 2013. aastal toodetud bussid olid liinil veel kuni juuni lõpuni. Bussid on tehniliselt korras, ülevaatus tehtud ja on valmis tegema oma järgmist tööd. Igas bussis on 44 istekohta ja 13 seisukohta.