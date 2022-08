Tänavune sTARTUp Day ärifestival tõotab kujuneda rekordsuureks

Kuuendat korda toimuvale festivalile oodatakse üle 3500 osaleja Eestist ja välismaalt. "Huvi on erakordselt suur. Rõõm on näha, et Tartusse on tulemas arvukalt külalisi nii Põhjamaadest ja Baltikumist kui ka kaugemalt," ütles sTARTUp Day peakorraldaja Mart Lättekivi.

Festivali eelürituste päeval 24. augustil on kavas mitukümmend eriilmelist kõrvalüritust, seal hulgas eraldi programm juhtidele, mille keskmes on rohepööre, logistika ja muudatused metallitööstuses.

Lättekivi avaldas arvamust, et sTARTUp Day teeb eriliseks selle energia. "See on festival kõigile ettevõtlikele inimestele – sa ei pea olema ettevõtja, et olla ettevõtlik. sTARTUp Dayl saavad kokku äsja alustanud iduettevõtja ja kogenud juht, linnapea ja ambitsioonikas tudeng ning just selliste, pealtnäha juhuslike, kohtumiste tõttu saavad reaalsuseks uued ideed," sõnas ta.