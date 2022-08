Tarzan tõi Kriimanisse taas kino

Nüüd tõi seesama Tarzan Kriimanisse kino tagasi. 13. augustil peetud külapäeval said huvilised vaadata 1932. aastal valminud filmi «Tarzan the Ape Man» Johnny Weissmülleri ja Maureen O’Sullivaniga peaosades.

Külapäevale tulijad said Tarzani filmile ja Kriimani kinole sissejuhatusest teada seda, et Tarzani lugu on põnev ka tänapäeval, kuna selles ühenduvad armastus, seiklus ja surmaoht. Tarzani sarja enam kui 20 romaani on tõelised «leheküljepöörajad»: tahad teada, mis tegelastega edasi saab, kas nad jäävad ellu, kas Tarzan ja Jane leiavad tee teineteise juurde ja nii edasi.