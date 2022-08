ERMi ja kunstimuuseumi koostööna avaneb Raadil skulptuuripark

Vastvalminud skulptuuripargis on eksponeeritud 16 esinduslikku monumentaalskulptuuri Tartu kunstimuuseumi kogudest. «Tegu on teostega, mis oma kaalu ja iseloomu tõttu on mõeldud õues eksponeerimiseks. On ütlemata tore, et aastakümneid koguhoidlas oma aega oodanud skulptuurid nüüd ka publiku ette jõuavad,» rõõmustab Tartu kunstimuuseumi direktor Joanna Hoffmann.