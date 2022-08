Urmo Raus tutvustab ERMis Jaani kiriku jaoks loodud aknaid

ERMi fuajees on päikest püüdnud ja külalisi tervitanud suve algusest alates kaks vitraažakent. Need valmisid eesmärgiga kaunistada Tartu Jaani kirikut, kuid vaatamata rahvusvahelisele tunnustustele aknad pühakotta kunagi ei jõudnud. Vitraažakende looja Urmo Raus ootab huvilisi 17. augustil kell 16, et koos vitraaže vaadata ning meenutada Jaani kiriku jaoks loodud, kuid sihtotstarbeliselt kasutamata jäänud aknaid.