Sada aastat tagasi läks teele Tartu esimene linnaliinibuss

Seda, et Tartus bussiliiklus just 15. augustil 1922 ka käima pandi, kinnitab Postimehe 16. augusti numbris avaldatud teade «Autoomnibus liikumas», milles kirjutatakse: «Eila kl. 12 päewa hakkasid käima Tartus herra Müürsepa autoomnibussid. Esialgu töötab aina liin waksal - weterinaar instituut, millel liiguwad kaks omnibussi.»

Tartu linna ühistranspordi esimese sajandi võib jagada mitmeks selgesti eristuvaks etapiks, on olnud kiire arengu aegu kui ka seisakuid. Mõnikord on ses vallas oldud ka teerajajad. Nii näiteks kaotati nõukogude ajal Emajõelinnas esimesena konduktorid ja võeti kasutusele kompostrid. Nüüd aga pannakse rõhku keskkonnasäästlikkusele: Tartu on Euroopas omasuuruste linnade seas üks väheseid, kus ühistransport toimib täielikult biogaasi jõul ehk on süsinikuvaba.