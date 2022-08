Kliinikumi registratuuri töö oli esmaspäeval häiritud, arstid ei saanud patsiente vastu võtta

Registratuurist paluti vabandust ja öeldi, et nad ei saa kahjuks oma tööd teha, samuti ei saa arstid patsiente vastu võtta, kuna kaablirikke tõttu on kliinikumis töö häiritud ning see puudutab ka internetiühendust.

Spordiarsti vastuvõtule sooviv patsient pöördus seejärel oma kabineti õe poole küsimusega, et viimaks saab ta tervisemure arstile siiski ära rääkida. Järjekord oli aga juba enam kui tund aega nihkes ja ootajaid teisigi. Õde vastas, et kuna arstil puudub võimalus näha patsiendi haigusloo sissekandeid ja uuringute tulemusi, siis ei ole kabinetivastuvõtt võimalik.

Ühtlasi tabas rike võrguühendusi. «Ka nende põhjuste otsimise ja likvideerimisega tegeldakse. Praeguseks on teada, et need kaks riket ei ole omavahel seotud,» lisas Helen Kaju. «Vabandame võimalike ebamugavuste pärast, patsientide ambulatoorsed vastuvõtud on ümber korraldatud ning võivad olla teatud määral häiritud. Kui vastuvõttu ei ole võimalik läbi viia, leitakse patsiendile sobivaim lahendus.»