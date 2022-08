Lille noortekeskuses tähistatakse rahvusvahelist noortepäeva

2022. aastal on noortepäeva teema põlvkondadevaheline solidaarsus, mille eesmärk on võimendada sõnumit, et ÜRO välja antud säästva arengu eesmärkide saavutamiseks ja tegevuskava täitmiseks on vaja teha koostööd kõikide põlvkondade vahel.

Seetõttu on noortepäeva tunnuslause «Creating a World for All Ages» ehk «Maailma loomine igale vanusele». Samuti soovitakse teemavalikuga tõsta inimeste teadlikkust ealisest diskrimineerimisest. Vanusega seotud takistused puudutavad eelkõige noori ja vanemaid inimesi ning avaldavad kahjulikku mõju tervele ühiskonnale. Oluline on, et ühiskondlike probleemide lahendamine ja valdkondade arendamine pole vaid ühe eagrupi kanda.